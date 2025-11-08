İBB soruşturmasında 6 gazeteci ifade verdi!

İBB soruşturmasının medya ayağındaki 6 gazeteci ifade verdi. Gizli tanık "İlke" İmamoğlu ve ekibinin, bu gazetecileri fonladığını söyledi. Bu ifade, MASAK tarafından tespit edilen para hareketleriyle de belgelendi. Bir gazeteciye para gönderilecekse buna Murat Ongun'un karar verdiği, firari Emrah Bağdatlı'nın yerine getirdiği iddia edildi.

