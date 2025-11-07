PODCAST CANLI YAYIN

Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında düzenlenen iddianame Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi, kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı iddiasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacaklar.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 3 sanık, kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı iddiasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacak.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca, Günel, Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında hazırlanan iddianame Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İMAR PLANLARININ BULUNMADIĞINA DAİR YAZI İDDİANAMEDE YER ALDI

Kuşadası İmar Müdürlüğünün, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı, bu alanların herhangi bir izin alınmadan yapıldığına ilişkin yazı da iddianamede yer aldı.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNDAN CEZASI İSTENDİ

Sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

