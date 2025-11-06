PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katıyor! TUSAŞ ve küresel savunma devi BAE Systems arasında işbirliği...

Yerli ve milli İHA’larıyla dünyada ilk sırada yer alan Türkiye, savunma sanayisinde gücüne güç katıyor. TUSAŞ, küresel savunma devi BAE Systems ile stratejik mutabakat zaptı imzalayarak insansız hava sistemleri ve ilgili teknolojilerde iş birliğine gitti.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı (İHA) tedarikçisi haline gelen Türk savunma sanayisi, milli İHA'larla dünyanın önde gelen savunma şirketleriyle kurduğu iş birliklerine yenisini ekledi.

Avrupa'da sektörün liderleri arasında yer alan, dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 13. sıradaki Leonardo'dan sonra 6. sıradaki BAE Systems da Türk savunma sanayisi bünyesinde üretilen İHA'ları merkez alan iş birliğini hayata geçiriyor.

Baykar ile İtalyan Leonardo arasında yapılan ortaklığın ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile İngiliz BAE Systems arasında stratejik mutabakat zaptı imzalandı.

TUSAŞ kaynaklarından alınan bilgiye göre, TUSAŞ ve BAE Systems, müşterilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla insansız hava sistemleri ve ilgili teknolojilerde iş birliği yapacak.

Mutabakat zaptıyla birlikte Türkiye'nin öncü havacılık ve savunma sanayi kuruluşlarından TUSAŞ ile BAE Systems'ın mühendis ve uzmanları bir araya gelecek. Oluşturulan ekipler geleceğe yönelik insansız sistemler kapsamında ortak fırsatları değerlendirecek ve iş birlikleri için fırsatlar oluşturmayı amaçlayacak.

İş birliği, iki şirket arasındaki güçlü mevcut ilişki üzerine inşa edilecek. TUSAŞ, bu sayede insansız sistemler alanındaki kanıtlanmış kabiliyetlerini daha da ileriye taşımayı, ilerlemeyi hızlandırmayı ve yeni pazar fırsatlarını birlikte değerlendirmeyi hedefliyor.

"ETKİLEYİCİ VE VERİMLİ ÇÖZÜMLER OLUŞTURABİLİRİZ"

BAE Systems FalconWorks Genel Müdürü Dave Holmes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iki ülke arasındaki kuvvetli bağlara vurgu yaptı.

Holmes, "Bu mutabakat zaptını iki büyük şirket arasındaki derin ve anlamlı bir ittifakın başlangıcı olarak görüyoruz. Her iki tarafın da birbirini tamamlayan becerileri ve yetenekleri ile güçlü bir insansız sistem portföyü var. Bunları bir araya getirerek etkileyici ve maliyet açısından verimli çözümler oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.

