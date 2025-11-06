İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, "Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Selim İmamoğlu, "Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" iddiasında bulundu.

Selim İmamoğlu ayrıca babasının kendisine gönderdiği para ile tekne aldığını açıkladı. Baba Hasan İmamoğlu ise soruşturma kapsamında tutuklu olan ve İmamoğlu'nun kasası olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ı işaret ederek, "İşlemlerle Tuncay Yılmaz'ın ilgilenmesi sebebiyle vakıf değilim" dedi.



Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun sahip olduğu diplomatik pasaport iptal edildi.