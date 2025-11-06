PODCAST CANLI YAYIN

81 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” operasyonla son verildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” düzenlenen operasyonlarla, 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildiğini X platformundaki hesabından paylaştı.13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettiklerini ve 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ekledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindei İl Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürlüklerince 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların detaylarını X hesabından paylaşan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:

"30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirdik. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı."

Bakan Yerlikaya, bu operasyonların sadece bir suç olduğu için değil aynı zamanda vatandaşın sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Yerlikaya şunları kaydetti: "Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır."

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Yerlikaya, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, "Biz Gereğini Yaparız" mesajını verdi.

81 ilde kaçak ve sahte içki operasyonları

