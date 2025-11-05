Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in Osmanlı hayranlığı: Rusların saygı duyduğu tek güç!

Dışişleri Bakanı Fidan'a Finlandiya'nın eski cumhurbaşkanlarından Mauno Koivisto'nu n "The Russian Idea" kitabını hediye etmesine ilişkin Valtonen, "Bu kitabı göndermemin sebebi şuydu; içerisinde bir bölüm var, orada deniliyor ki; 'Rus İmparatorluğu'nun tek saygı gösterdiği güç Osmanlı İmparatorluğu'ydu." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Bakan Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi. (AA)

Valtonen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Finlandiya Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı ve dostu Fidan'a ikili görüşmelerden dolayı teşekkürlerini sunan Valtonen, mevcut küresel gündemde konuşulacak pek çok konu olduğuna dikkati çekti.

Valtonen, görüşmelerde, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaretin öneminin altını çizdiklerini ifade ederek, iki ülke arasındaki birçok alanda işbirliği ve ekonomik ortaklık bulunduğunu vurguladı.

Finlandiya'dan Türkiye'ye yapılan ihracat hacminde bir artış olduğuna işaret eden Valtonen, dünyadaki güvensizlik ve öngörülemezlik döneminde serbest pazar ve serbest şekilde ticarete katılım konusunun giderek daha da önem kazandığını anlattı.

"TÜRKİYE'NİN POZİSYONUNU TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Valtonen, Türkiye ve Finlandiya'nın Transatlantik bölgesinin güvenliği konusunu da ele aldıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finlandiya ve Türkiye, Transatlantik güvenlik konusundaki taahhütleri ile de bir aradadır. Bu anlamda, Türkiye'nin pozisyonunu takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği savaş konusunda yaptıklarıyla ilgili olarak Türkiye sadece son 4 yılda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunu desteklemekle kalmadı aynı zamanda Rusya yasa dışı bir şekilde Kırım'ı ilhak ettiğinden bu yana da bu konuyu açıkça dile getirdi."

Valtonen, uluslararası hukukun gerekliliklerinin yerine getirilmesi, toprak bütünlüğü ve milletlerin egemenliği gibi konuların Türkiye ile Finlandiya'nın arasındaki ortaklığın merkezinde yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin aktif arabuluculuk çalışmalarını da takdirle karşıladıklarını ifade eden Valtonen, "(Türkiye'nin) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği savaşta adil ve kalıcı bir barışın sağlanması konusunda yaptıklarını takdirde karşılıyoruz." dedi.