Bahçeli'den dikkat çeken Demirtaş çıkışı! "Tahliyesi hayırlara vesile olacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin “hayırlara vesile olacağını” söyledi. Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Hukuki yollar sonuca ulaştı” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin "hayırlara vesile olacağını" söyledi. Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaştı" dedi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK

CHP'sinden diğer muhalefet partilerine, yarım porsiyon aydınlardan fikri saplantı içinde sarkaç gidip gelen fuzuli yorumculara kadar niyet okuyucuları papatya falı açıyor, çünkü 15 Temmuz'un karanlık gecesinde kutup yıldızı misali parlayıp meydanlarda anıt gibi kurulan ahlaki ve fazıl siyasi ittifaka bünyeleri alışkın değil. Cumhur İttifakı bayrak, vatan, millettir.

GÖRÜŞLERİ ALINMALI

Meclis'te kurulan Komisyon'dan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve elden ihtiyaç duyulan mesajları alması, süreci çok daha güçlendirecek. MHP böylesi bir heyete katılmaya hazır.

KUMPASLARI BOŞUNA

Hem Öcalan'ın hem de Demirtaş'ın arasına mayın döşemek suretiyle Terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazımsızlıklarını görüyor, hiç kimsenin de bu oyuna gelmeyeceğini değerlendiriyoruz.


CUMHUR İTTİFAKI HAKIKAT ODAKLI


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı vizyonundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, bir ittifaktır" ifadelerini kullandı.


TERÖRSÜZ TÜRKİYE MUTLU TÜRKİYE


Bahçeli konuşmasında "Terörsüz Türkiye seferini durduracağını zannedenlerin, buna dair siyasi plan yapanların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha çirkefleşmeleri öngörülen durum. Terörsüz Türkiye, huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye" dedi

