CHP 39. Kurultay öncesi çalkalanıyor!

CHP'de 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay için geri sayım başlarken eski milletvekili Barış Yardakaş'ın iddiası partiyi karıştrdı. Yardakaş, itirafçı olan şahıslara CHP tarafından itiraflarını geri çekmeleri karşılığında 'milletvekilliği' ve 'hukuki destek' sözü verildiğini öne sürdü. Genel başkanlık yarışına Özgür Özel'in tek aday olarak girmesi öngörülürken, asıl çekişme ise Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak.

'ÖZEL' LİSTE HAZIRLIĞI

Çarşaf liste usulüyle gerçekleşecek olan PM seçimlerinde parti içerisindeki iki kanadın bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı. Kongreler takvimi ve mutlak butlan davasından çıkan sonuç ile güç kaybı yaşayan muhalif kanat, bu seçimlerde Özgür Özel'in listesini delerek parti yönetimi içerisinde var olmaya devam etmeyi amaçlıyor. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023 kurultayındaki PM seçimlerine tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun direktifleri damga vurmuş, 60 kişilik PM'nin 4'te 1'i 'İstanbul grubuna' ayrılmıştı.