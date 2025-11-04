PODCAST CANLI YAYIN

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Son dakika haberi! Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında TÜBİTAK, Aselsan çalışanlarının da olduğu şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Signal isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik 5 ilde 19 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

FETÖ operasyonu: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı!



ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; hakkında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A isimli şüphelinin dijital materyallerinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 134. maddesi kapsamında MİT Başkanlığınca usulüne uygun olarak yapılan şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan Signal isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu çalışanı olmak üzere toplam 19 şüphelinin, 4 Kasım 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
D&R
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Reha Muhtar'ın ilk vukuatı değil! THY'nin Bodrum seferinde rezalet çıkardı
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...