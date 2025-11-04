CHP'li Emir Sarıgül'ün 250 milyon liralık hayali projeleri savcılığın radarında!

Eski Şişli Belediye Başkanı ve CHP'li milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün, bir iş insanını Göktürk, Beykoz,Ulus ve Nişantaşı'nda bulunan gayrimenkul ve Erzincan'da madencilik alanında 'hayali projeler'le dolandırdığı iddiasıyla başı dertte. İran uyruklu iş insanı Hüseyin Azari tarafından "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla Emir Sarıgül hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Sarıgül'ün babasının siyasi kimliğini bir "güven kalkanı" olarak kullandığı ve bu güveni kullanarak 250 milyon liralık planlı bir dolandırıcılığa imza attığı öne sürüldü. İş adamı dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Savcılık iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

