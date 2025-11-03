Halit Yukay’ın ölümünde çarpıcı gelişme: Geminin kaptanı tutuklandı! boya izleri eşleşti

Halit Yukay, 4 Ağustos günü Graywolf isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek için denize açılmıştı. Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan Yukay'ın cansız bedeni, Erdek açıklarında denizin 68 metre derinliğinde bulunmuştu. İlk tespitlere göre, Yukay'ın teknesine bir geminin çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu. İş insanının ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen Arel 7 isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren iki fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan bir gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

GEMİNİN KAPTANI TUTUKLANDI



Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Arel 7 kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.



KARAKUTU YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin karakutusu olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, konsol olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihaz, ayrıntılı inceleme için yurt dışına gönderildi.



KRİMİNALİNCELEME YAPILDI

92 METRE boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda, Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi.