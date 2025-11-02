PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan 53 güzel sanatlar fakültesine mektup: "Yeni dönemin başarı getirmesini dilerim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki 53 güzel sanatlar fakültesine yeni eğitim dönemi için mektup gönderdi. Güzel sanatlar alanında yetiştirdikleri öğrencilerin, sadece sanat dünyasının geleceğini şekillendirmekle kalmayacağını aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun da taşıyıcısı olacaklarını vurgulayan Yayman, "Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak, yolculuğumuza sizlerin rehberliği ve desteğiyle başlamak istiyoruz. Amacımız, sanatı ve kültürü kucaklayan, üretimi destekleyen ve toplumla güçlü bağlar kuran bir kültür sanat ortamını hep birlikte inşa etmektir" dedi.

Giriş Tarihi:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan 53 güzel sanatlar fakültesine mektup: "Yeni dönemin başarı getirmesini dilerim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki 53 güzel sanatlar fakültesine mektup göndererek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yayman, fakültelerin dekanlarına hitaben yazdığı mektubunda, yeni eğitim-öğretim yılının Türkiye'ye üniversitelere ve akademisyenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Güzel sanatlar alanında yetiştirdikleri öğrencilerin, sadece sanat dünyasının geleceğini şekillendirmekle kalmayacağını aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun da taşıyıcısı olacaklarını vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

HOCALARIMIZIN KATKISINI BEKLİYORUZ

"Bu değerli katkınız bizler için büyük önem taşımaktadır. AK Parti bünyesinde kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak, yolculuğumuza sizlerin rehberliği ve desteğiyle başlamak istiyoruz. Amacımız, sanatı ve kültürü kucaklayan, üretimi destekleyen ve toplumla güçlü bağlar kuran bir kültür sanat ortamını hep birlikte inşa etmektir. Bu süreçte sizlerin fikirleri bizim için çok değerlidir" sözlerini kullandı.

Yayman açıklamasında "Kültür sanat politikalarımızı daha nitelikli ve kapsayıcı hale getirebilmek için düşüncelerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı içtenlikle rica ediyoruz.

Entelektüel birikiminiz ve sahadaki deneyimleriniz, Başkanlığımızın çalışmalarına yol gösterecektir. Yeni dönemin sizlere sağlık, huzur ve başarı getirmesini diler, şahsınızda tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize en içten selam ve sevgilerimi sunarım." İfadelerini kullandı.

ORTAK AKILLA YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ

Yayman açıklamasında mektubu neden yazdıklarını şöyle ifade etti "Biz yeni kurulan bir başkanlığız. Ortak akla ve kültür-sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Dolayısıyla başta Güzel Sanatlar fakültelerimiz olmak üzere sanatçılaramızın, kültür insanlarımızın fikir, düşünce ve tavsiyelerin almak istiyoruz. Kültür ve sanat alanında ezberleri bozmak, bu alanda Yeni bir yol açmak veya yeni bir yol bulmak istiyoruz. "

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
D&R
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası o yıldıza övgü! "Bazen Kante bazen Makelele"
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
İstanbul'da sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: "İstanbul'da fetret'e razı değiliz"
Başkan Erdoğan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi!
Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç'tan açıklama
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu
BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede
Yeşilçam'da yaprak dökümü! Oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti