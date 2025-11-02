Ajan Gün seçim trafiğini anlattı

İngiliz Casusu Hüseyin Gün'ün İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ile yakın ilişkisi deşifre oldu. Özkan'ın, İngiliz MI5 ve ABD istihbaratıyla ilişkisi belgelenen Hüseyin Gün ile 5 kez görüştüğü ortaya çıktı. Gün'ün ifadesine göre İmamoğlu'nun seçim stratejisine ve sonrasındaki yol haritasına etki eden görüşmelerden ilki 11 Haziran 2019'da, tekrarlanan seçimden 12 gün önce Özkan'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleşti.



İMAMOĞLU EKİBİ VARDI

23 Temmuz'da sunum için Özkan'la yüz yüze görüşme yapıldı. 20 Ağustos'ta İBB'nin Kasımpaşa'daki binasında sunum yapıldı. Sunuma İmamoğlu'nun kurmay heyeti ve Özkan'a ait Öykü Ajans yetkilisi de katıldı. 26 Ağustos'ta Hüseyin Gün, Seher Alaçam'la birlikte İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Hüseyin Gün ifadesinde, "Yüz yüze görüşmemiz haricinde Necati Özkan ve belirlediği kişiler ile online olarak görüştük. Sunumu Aaron Barr gerçekleştirdi" dedi.



Hüseyin Gün ve manevi annem dediği Seher Erçili Alaçam, 26 Ağustos'ta Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti.