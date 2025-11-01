Katillere son uyarı: Türkiye Gazze'de olacak!

Gazze Şeridi'ne önümüzdeki haftalarda uluslararası güç konuşlandırılmasına yönelik plan sunması beklenen ABD, terörist İsrail'i son kez uyardı. Washington'ın, "Türkiye sürece dahil olmasını ve askeri olarak Gazze'ye girecek" diyerek Tel Aviv'in bu konudaki direncini bitirdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey ABD'li bir yetkili, "İsrailliler gergin ve şüpheci. Çünkü artık süreci kontrol edemiyorlar ve ellerinde hiçbir koz yok. Türkler Gazze'de anlaşmaya varılmasında çok yardımcı oldular Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamaları çok zarar vericiydi. ABD bu konuda çok baskın" dedi.