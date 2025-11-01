PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu'nun duruşmalarını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı planlayacak

İmamoğlu’nun “Silivri şovu” sonrası yeni yargı talimatı verildi. Silivri ve Metris Cezaevi duruşmalarını artık Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın planlayacağı bildirildi

İBB'deki yolsuzluk ve casusluk suçlaması kapsamında tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen diploma davasını bir "siyasi şova" dönüştürmesi, yargı yönetiminde yeni bir düzenleme sürecini tetikledi. Silivri ve Metris Ceza İnfaz Kurumları idaresinden sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bundan böyle cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonunu tek elden yürütecek. Yeni sistemle artık: Mahkemeler, cezaevlerinde duruşma yapmadan önce Bakırköy CBS'ye müzekkere yazacak. Müzekkerede sanık, müşteki, vekil, tanık ve taraf sayısı belirtilecek. Başsavcılık, bu bilgilere göre uygun salonu kendisi belirleyecek ve mahkemeye bildirecek. yeni planlamanın ana gerekçesi; yargılamaların bir "siyasi sahneye" dönüşmesini engellemek ve mahkeme ciddiyetini korumak

