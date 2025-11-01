PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Fidan’dan Irak’a kritik ziyaret: Masada güvenlik ve ticaret var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Kasım Pazar günü gerçekleştireceği Irak ziyareti kapsamında üst düzey temaslarda bulunacak. Fidan’ın, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in Ankara ziyaretinden üç hafta sonra yapılacak temaslarında, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, güvenlik ve ekonomik işbirliği konularını ele alması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ve Su Kaynakları Bakanı Avn Diyab Abdullah'ı 10 Ekim 2025'te Ankara'da ağırladı.

Bakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hüseyin'in anılan ziyaretinden üç hafta sonra gerçekleştireceği Irak ziyareti kapsamında, ikili ilişkiler ile güncel bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Fidan'ın ziyaret vesilesiyle üst düzey Iraklı yetkililerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

Bakan Fidan'ın bu görüşmelerde, Irak'la son dönemde hemen her alanda hızla gelişen ikili ilişkilerden ve karşılıklı üst düzeyli temasların yoğunlaşmasından duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Türkiye'nin Irak'ta istikrar, güven ve refahın pekiştirilmesine yönelik adımları desteklediğini ifade etmesi, 11 Kasım 2025'te düzenlenecek Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin barışçıl bir ortamda ve suhulet içinde yapılmasına ve Irak halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi yönündeki temennilerini dile getirmesi bekleniyor.

TİCARİ ORTAKLIK ARTARAK BÜYÜYOR

Irak, 2025'te de Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam etti. Eylül ayı itibarıyla iki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 12 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Türkiye'den Irak'a yapılan ihracat 8 milyar 675 milyon dolar, Türkiye'nin bu ülkeden gerçekleştirdiği ithalat ise 3 milyar 231 milyon dolar oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan 2024'te Irak'a yaptığı ziyaret, ikili ilişkiler bağlamında bir dönüm noktası teşkil ederken, söz konusu ziyaret sırasında güvenlik, ticaret, sınır aşan sular, tarım, kültür ve ulaştırma alanları dahil olmak üzere 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanarak ikili işbirliğinin ahdi zemini kuvvetlendirildi.

Bu anlaşmalar arasında öne çıkan "Ortak İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve Anlaşması" kapsamında ihdas edilen Ortak Daimi Komiteler marifetiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ortaklığın kurumsallaşması yönünde önemli bir mesafe kat edildi.

Bu tarihi ziyareti izleyen dönemde, karşılıklı üst düzeyli siyasi ve teknik temaslar daha da yoğunlaşarak devam etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, 8 Mayıs 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmasıyla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısı da gerçekleştirildi ve toplantı neticesinde 11 belge imzalandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, son olarak 26 Ocak 2025'te Bağdat'ı ziyaret etmişti.

