Amasya’da Gazze’ye destek kermesi

İlduş Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, öğretmenler ve veliler, Gazze’ye destek için kermes düzenledi. El yapımı bebekler ve yiyeceklerin satışa sunulduğu etkinlikle, Anadolu’dan Gazze’ye “merhamet köprüsü” kurulması hedeflendi.

Amasya'da Gazze'ye destek amacıyla İlduş Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kermes düzenlendi. Okulda öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle düzenlenen kermeste, yiyecek ile öğrencilerin bezlerden yaptığı bebekler satışa sunuldu. Tarihi, dini ve insani bir sorumluluk bilinciyle Anadolu'dan Gazze'ye "merhamet köprüsü" kurduklarını vurgulayan Katipoğlu, yapılacak çalışmalarla Gazze'deki kardeşlerine bir nebze olsun yardımda bulunmak istediklerini kaydetti. Öğrencilerden 16 yaşındaki Fatma Nisa Karabacak ise okullarında Gazze için kermes düzenlediklerini dile getirerek, "Çocuk gelişimi bölümü olarak Gazze için bebek yaptık arkadaşlarımızla. Bu bebekler oradaki annelerimize ve diğer çocuklara umut olacak" dedi.

