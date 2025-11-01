Alman basını: Almanya, Türkiye’ye muhtaç

Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ankara'da bir araya gelmesi Alman basınında geniş yer buldu. Ankara'nın Berlin için vazgeçilmez ortak olduğu ifade edilen haberlerde, Türkiye'nin küresel öneminin hızla arttığına dikkat çekildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) "Almanya, Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor" ifadelerine yer verdi. Bild, Merz'in, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine Almanya'nın desteğini açıkça dile getirdiğini ve "Türkiye ile iyi ve derinleşmiş bir ortaklıktan başka çaremiz yok" dediğini öne çıkardı.