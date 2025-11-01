İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza asla sırtımızı dönmedik. Çığlıkları duymamazlıktan gelmedik. Hakk'ın, haklının ve mazlumun yanında olduk. 8 Aralık'ta Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden bir yıl geçecek. Suriyeli kardeşlerimizin artık vatan hasreti son buluyor." ifadelerini kullandı.
1 MİLYON 290 BİN SURİYELİ VATANINA DÖNDÜ
Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını belirterek, "2016 yılından bu yana vatanlarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı." bilgisini paylaştı.
GÖÇ İDARESİ KOORDİNASYONUNDA GERİ DÖNÜŞLER SÜRÜYOR
Türkiye'nin göç yönetiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koyduğunu vurgulayan Yerlikaya, tüm illerde Suriyelilerin gönüllü geri dönüş işlemlerinin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.