13 yaşındaki akranına kanlı pusu!

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün sabah saatlerinde okul yolunda dehşet yaşandı. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören M.A. (13) ve E.D. (13) arasında bir süre önce tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından intikam için bıçakla evden çıkan E.D. sokakta park halindeki araçların arasında arkadaşı M.A.'nın okula gidiş saatini beklemeye başladı. Sokağa giren M.A.'nın önünü kesen E.D. hiç tereddüt etmeden arkadaşını boynundan bıçakladı. Dehşet verici anlar güvenlik kameralarınca kaydedilirken, boynunu tutarak kaçan M.A. yardım çığlıkları attı.



TABURCU EDİLDİ

Yaralanan M.A. hastaneye kaldırıldı. M.A.'nın boyun bölgesine 2 dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi. Polis, E.D.'yi gözaltına aldı. Saldırgan E.D.'nin, bıçaklı saldırıdan önce okuldaki diğer öğrencileri, "Yarın sabah okulda katliam var" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, bu tehdit sözlerini duyan M.A.'nın arkadaşını bu konuda uyarması, aralarındaki tartışmanın fitilini ateşleyen ana sebep oldu. Polis, bu iddialar ışığında olayla ilgili detaylı çalışmasını sürdürüyor.