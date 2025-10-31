PODCAST CANLI YAYIN

Veri operasyonunda 4 kişi daha gözaltına alındı

İngiliz ajanı Hüseyin Gün’ün itirafları sonrası yürütülen soruşturmada, İBB’deki ‘veri sızıntıları’ da mercek altına alındı. 4.7 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili ikinci dalga operasyonu yapıldı. 4 kişi için gözaltı kararı verildi

İstanbul'da İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, Siyayi Danışmanı Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediyedeki veri sızıntıları iddiası da mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin 2 farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 'Darkweb' üzerinden satışa çıkarıldığı belirlenmişti.

SEÇMEN VERİLERİ GİTTİ
'İBB Hanem' isimli alt uygulamada ise 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı tespit edilmişti. Bu eyleme ilişkin 6 şüpheli geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen, verilerin işlenmesi ve yurtdışına gönderilmesinde dahli bulunduğu iddia edilen İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'ndan Sezgin Paydaş ve İsmet Korkmaz ile İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli Ulaş Yılmaz ve 1 şüpheli daha olmak üzere toplam 4 kişi hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'Suç örgütüne üye olma' dan gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜME SORUŞTURMA
Başsavcılık, Gün'ün "manevi annesi" olarak bahsettiği Seher Alaçam'ın 2022 yılındaki ölümünü "şüpheli" bularak soruşturma başlattı. Alaçam, evinin havuzunda ölü bulunmuştu.

MI6 Ajanı Hüseyin Gün ve Seher Alaçam'ın, 2019 yılı seçim sonrası İmamoğlu'nu ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Ancak İmamoğlu, sorgusunda "Bu ziyareti hatırlamıyorum" diyerek inkar etti.

