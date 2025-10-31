PODCAST CANLI YAYIN

Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar

İngiliz ajanı Hüseyin Gün’ün “manevi annem” dediği Seher Alaçam’ın 2022’de Yeniköy’deki villasında şüpheli biçimde hayatını kaybetmesi, hâlâ aydınlatılamadı. Cenaze ilanındaki “Kutup yıldızımız Seher Alaçam” ifadesi ve mezarının Musevi, Yehova Şahidi ve Bahai mezarlıklarıyla çevrili olması, gizemi daha da derinleştirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar

"Casusluk" soruşturmasının kilit isimlerinden İngiliz ajanı Hüseyin Gün'ün "manevi annem" dediği Seher Alaçam'ın ölümü hâlâ gizemini koruyor.
24 Temmuz 2022'de İstanbul Yeniköy'deki villasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Alaçam, Gün ile aynı evde bulunuyordu. Ölüm, savcılık kayıtlarına "şüpheli" olarak geçti.

Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alaçam, Sarıyer Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Ancak cenaze ilanı ve mezarının konumu, ölümün üzerindeki sır perdesini daha da kalınlaştırdı.

"KUTUP YILDIZIMIZ SEHER ALAÇAM"

Gazetelere verilen ölüm ilanında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili annemiz, mamimiz, kutup yıldızımız Seher Alaçam hakkın rahmetine kavuşmuştur...
Oğulları: Hüseyin, Ümit."

Biyolojik oğlu Ümit'in yanı sıra "İngiliz ajanı" olarak soruşturma dosyasında adı geçen Hüseyin Gün'ün de "oğul" olarak yazılması dikkat çekti.
İlanda Alaçam'ın "Mommy" kod adıyla anılması ve "kutup yıldızımız" ifadesinin yer alması, ölüm ilanını sıradan bir veda olmaktan çıkardı.

Ekran görüntüsüEkran görüntüsü

RENKLİ BİR FİGÜR, KARANLIK BİR SON

Uzun yıllar kültür çevrelerinde tanınan, renkli kıyafetleri ve şapkalarıyla dikkat çeken Seher Alaçam, yaşamı boyunca sanat camiasında bilinen bir simaydı. Ancak ölümü ardında çok sayıda soru işareti bıraktı.

Kilyos Mezarlığı'na defnedilen Alaçam'ın mezarı, sıradan bir yerde değil. Burası genellikle kimsesizlerin defnedildiği alan olarak biliniyor.
Daha da ilginci, mezarın hemen çevresinde Musevi, Yehova Şahidi ve Bahai topluluklarına ait mezar alanları bulunuyor. Bu detay, ölümün arkasındaki dini ve sembolik çağrışımları güçlendirdi.

Ekran görüntüsüEkran görüntüsü

YEHOVA ŞAHİTLERİ VE BAHAİLER: MEZARLIĞIN ÇEVRESİNDEKİ İNANÇLAR

Yehova Şahitleri, 19. yüzyılın sonlarında ABD'de ortaya çıkan, Tanrı'yı yalnızca "Yehova" adıyla anan, siyasi tarafsızlık ve kan nakline karşı duruşlarıyla tanınan bir topluluk.
Bahailik ise 19. yüzyılda İran'da doğmuş, sözde tüm dinlerin birliğini savunan, ancak İslam'ın temel kaidelerini reddettiği için Türkiye'de yasaklanmış sapkın bir inanç sistemi.

Mirza Hüseyin Bahailik dininin kurucusuMirza Hüseyin Bahailik dininin kurucusu

BAHAİLİĞİN KURUCUSU SÜRGÜNE GÖNDERİLMİŞTİ

Osmanlı döneminde Bahailiğin kurucusu Bahâullah Mirza Hüseyin, 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Edirne'ye sürgün edilmişti.
Bugün Edirne'deki "Beyaz Ev" olarak bilinen tarihi konak, Bahailer için "hac yeri" sayılıyor.
Dünya genelindeki her üç Bahai'den birinin bu evi ziyaret ettiği biliniyor.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

GİZEM PERDESİ

Casusluk soruşturmasının "manevi annesi" olarak anılan Seher Alaçam'ın, farklı inançlara ait mezarlıkların kesişiminde defnedilmesi; ölümünü çevreleyen gizem perdesini daha da derinleştirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Son dakika: Gebze'de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var! Görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
"Bahisçi" hakemlerin cezası belli oldu! PFDK tek tek açıkladı: Zorbay Küçük hakkında ne karar çıktı?
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler