Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar

Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alaçam, Sarıyer Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Ancak cenaze ilanı ve mezarının konumu, ölümün üzerindeki sır perdesini daha da kalınlaştırdı.

"Casusluk" soruşturmasının kilit isimlerinden İngiliz ajanı Hüseyin Gün'ün "manevi annem" dediği Seher Alaçam'ın ölümü hâlâ gizemini koruyor. 24 Temmuz 2022'de İstanbul Yeniköy'deki villasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Alaçam, Gün ile aynı evde bulunuyordu. Ölüm, savcılık kayıtlarına "şüpheli" olarak geçti.

Biyolojik oğlu Ümit'in yanı sıra "İngiliz ajanı" olarak soruşturma dosyasında adı geçen Hüseyin Gün'ün de "oğul" olarak yazılması dikkat çekti. İlanda Alaçam'ın "Mommy" kod adıyla anılması ve "kutup yıldızımız" ifadesinin yer alması, ölüm ilanını sıradan bir veda olmaktan çıkardı.

RENKLİ BİR FİGÜR, KARANLIK BİR SON

Uzun yıllar kültür çevrelerinde tanınan, renkli kıyafetleri ve şapkalarıyla dikkat çeken Seher Alaçam, yaşamı boyunca sanat camiasında bilinen bir simaydı. Ancak ölümü ardında çok sayıda soru işareti bıraktı.

Kilyos Mezarlığı'na defnedilen Alaçam'ın mezarı, sıradan bir yerde değil. Burası genellikle kimsesizlerin defnedildiği alan olarak biliniyor.

Daha da ilginci, mezarın hemen çevresinde Musevi, Yehova Şahidi ve Bahai topluluklarına ait mezar alanları bulunuyor. Bu detay, ölümün arkasındaki dini ve sembolik çağrışımları güçlendirdi.