Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın ardından bölgede yeni bir risk tespit edildi. Aynı bölgede bulunan Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı bir binada oturan vatandaşlar, kolonlarda çatlama sesleri duyulması üzerine durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler binayı tedbir amaçlı tahliye ederken, çevrede güvenlik şeridi oluşturuldu.

A Haber Kocaeli muhabiri Ahmet Erdem, canlı yayında bölgeden aktardığı bilgilerde binanın çökme riski bulunduğunu ve ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

A Haber Kocaeli muhabiri Ahmet Erdem, canlı yayında gelişmeleri şöyle aktardı:

"Ekipler şu anda binada hasar tespit çalışması yürütüyor. Çatırtıların geldiği kolonlarda incelemeler yapılıyor. Bu bina, daha önce jeoradar ile kontrol edilen binalardan biri değil. Ancak seslerin gelmesi üzerine hemen müdahale edildi. Çöken bina 2012-2013 yapımıydı; bu bina ise ilk gözlemlere göre biraz daha eski görünüyor."

Erdem, bölgedeki metro çalışmalarına da dikkat çekerek, "Metro inşaatı çöken binanın olduğu bölgeye oldukça yakın. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra, zeminde bir kayma ya da sıvılaşma olup olmadığı daha net ortaya çıkacak," dedi.

Polis ekiplerinin güvenlik şeridinden dolayı binaya yaklaşılmadığını belirten Erdem, "Şu an için çöken bina kadar ciddi bir deformasyon gözlemlemedik. Ancak seslerin gelmesi tehlike sinyali olabilir. Ekipler dikkatle çalışıyor, tüm kolonlar ve çevredeki yapılar kontrol ediliyor," ifadelerini kullandı.

Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki üç bina tamamen boşaltıldı. AFAD ve belediye ekipleri, yapının taşıyıcı sisteminde çatlak ya da kayma olup olmadığını belirlemek için detaylı inceleme başlattı.

Son durumu özetlemek gerekirse: Çöken binanın 100 metre yakınındaki 5 katlı bina tahliye edildi. Bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. AFAD ve teknik ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlk tespitlere göre ciddi bir deformasyon gözlenmedi, ancak risk ihtimali sürüyor."