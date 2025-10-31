PODCAST CANLI YAYIN

Gebze'de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik

Gebze’de 7 katlı Arslan Apartmanı’nın çökmesinin ardından bölgede yeni bir tehlike ortaya çıktı. Aynı cadde üzerindeki 5 katlı binadan gelen çatlama sesleri üzerine bina tahliye edilirken, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş 12 binanın mühürlendiğini açıkladı. Bölgeye giden Bakan Murat Kurum, zemin incelemelerinin sürdüğünü ve 16 binadaki vatandaşların güvenli alanlara yerleştirildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gebze'de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın ardından bölgede yeni bir risk tespit edildi. Aynı bölgede bulunan Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı bir binada oturan vatandaşlar, kolonlarda çatlama sesleri duyulması üzerine durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler binayı tedbir amaçlı tahliye ederken, çevrede güvenlik şeridi oluşturuldu.

A Haber Kocaeli muhabiri Ahmet Erdem, canlı yayında bölgeden aktardığı bilgilerde binanın çökme riski bulunduğunu ve ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

A Haber Kocaeli muhabiri Ahmet Erdem, canlı yayında gelişmeleri şöyle aktardı:

"Ekipler şu anda binada hasar tespit çalışması yürütüyor. Çatırtıların geldiği kolonlarda incelemeler yapılıyor. Bu bina, daha önce jeoradar ile kontrol edilen binalardan biri değil. Ancak seslerin gelmesi üzerine hemen müdahale edildi. Çöken bina 2012-2013 yapımıydı; bu bina ise ilk gözlemlere göre biraz daha eski görünüyor."

Erdem, bölgedeki metro çalışmalarına da dikkat çekerek, "Metro inşaatı çöken binanın olduğu bölgeye oldukça yakın. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra, zeminde bir kayma ya da sıvılaşma olup olmadığı daha net ortaya çıkacak," dedi.

Polis ekiplerinin güvenlik şeridinden dolayı binaya yaklaşılmadığını belirten Erdem, "Şu an için çöken bina kadar ciddi bir deformasyon gözlemlemedik. Ancak seslerin gelmesi tehlike sinyali olabilir. Ekipler dikkatle çalışıyor, tüm kolonlar ve çevredeki yapılar kontrol ediliyor," ifadelerini kullandı.

Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki üç bina tamamen boşaltıldı. AFAD ve belediye ekipleri, yapının taşıyıcı sisteminde çatlak ya da kayma olup olmadığını belirlemek için detaylı inceleme başlattı.

Son durumu özetlemek gerekirse: Çöken binanın 100 metre yakınındaki 5 katlı bina tahliye edildi. Bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. AFAD ve teknik ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlk tespitlere göre ciddi bir deformasyon gözlenmedi, ancak risk ihtimali sürüyor."

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor. Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Vali Aktaş açıklamalarda bulunduVali Aktaş açıklamalarda bulundu

KOCAELİ VALİSİ AKTAŞ: 12 BİNA MÜHÜRLENDİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aktaş şu ifadeleri kullandı:

Sebebi öğrenildikten sonra çalışmalarımız yapılacak. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyemize ait olan yerlerde ağırlayacağız. Bu araştırmalar devam ederken binaların durumu incelenecek. AFAD ekipleri, Gebze belediyesi ekipleri ile çalışmalarımız koordineli olarak devam edecek. 12 binayı mühürledik. Arkadaşlarımız inceliyor. İstanbul ve Ankara'dan ekiplerimiz geliyor. Binanın taşıyıcı kolonlarında çatlak var. Binanın taşıyıcı kolonunda çatlak var. 3 binads 21 daireyi tahliye ettik."

Murat Kurum olay yerindeMurat Kurum olay yerinde

BAKAN KURUM OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeye gelerek incelemeler gerçekleştirerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirterek, "29 Ekim sabahı 07.30 sıralarında Gebze'mizde bir apartmanın çökmesi nedeniyle 4 canımızı yitirdik. Hızlı bir şekilde devletimiz buradaydı. Bir koordinasyon içerisinde arama kurtarma faaliyetlerini yürüttük. Hızlı bir şekilde de burada yapılması gereken işlemleri yürüttük. Yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olayla birlikte yıkımın sebeplerini de detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımız ve AFAD'ımız, Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle inceliyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin çalışması yapıyoruz. Binamız yapı denetim hizmeti almış bir binamız. Burada zeminden kaynaklı bir sorun olup olmadığıyla ilgili üniversitelerimizden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda 16 binamızı tahliye ettik. 16 binadaki vatandaşlarımızı şu an için, otellerde, sosyal tesislerde misafir ediyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına gerek esnafımıza, gerekse vatandaşlarımıza gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz" dedi.

Murat Kurum olay yerinde, ekran görüntüsüMurat Kurum olay yerinde, ekran görüntüsü

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Kurum, mağdur vatandaşların yanında olacaklarını belirterek, "Daha önce İstanbul Kartal'da bir apartmanın çökmesiyle canlarımızı yitirmiştik. Orada da zemin incelemesi yapıp, yapılması gerekenleri sonrasında yaptık. Burada da gelen talepleri, sorunları detaylı şekilde irdeliyoruz. Burada da tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Vatandaşımız müsterih olsun. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler, gerekse yenilenmesi gereken binalara ilişkin adımları belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm Gebze'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Başımız sağ olsun. Çok geçmiş olsun" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Gebze'de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var! Görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
"Bahisçi" hakemlerin cezası belli oldu! PFDK tek tek açıkladı: Zorbay Küçük hakkında ne karar çıktı?
İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler