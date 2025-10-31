Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!

Kıymetli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri saygıyla selamlıyorum. Güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz. 2017'den beri forumu tertipleyen TRT yönetimini canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin yüz akı kurumlarından TRT'miz insanı merkeze alan yayıncılık anlayışı ile bizler için bir iftihar kaynağıdır.

Küresel meselelere yenilikçi çözümler aranacak. Sorunlar üzerine ne kadar çok konuşursak sahici çözümlere ancak o nispette ulaşabiliriz. Burada yükselecek çağrıların tüm insanlığın barış ve huzur arayışına katkı sağlamasını umut ediyorum. Mevcut sistem günümüzün gerçeklerine gerekliliklerine maalesef uymuyor.

Bugüne kadar farklı alanlarda bine yakın konuşmacı fikirlerini dillendirmiştir. Her yıl farklı bir başlık altında ekonomi siyaset medya teknoloji alanlarında mümtaz isimlerin görüşlerini dinleme fırsatı bulduk.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2025 programına katılarak konuşma yaptı. (AA)

İSRAİL MASUM DEĞİL



Nasıl oluyor da İsrail masum oluyor. Dün bu başımıza geldi dün orada gerekeni söyledik. İsrail masum değil zalimin ta kendisidir. Elinde nükleer silahlar, bombalar var. Nasıl mazlum oluyor. Bunu yutmazlar, hele hele Türkiye olarak biz bunu yutmayız.

İsrail, şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak, özellikle çocuklara karşı kullandı.

Küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar, katliamları durduracak, soykırımı engelleyecek, çocukların hayatını kurtaracak hiçbir adım atmadı.

Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da failleri gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır.



Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise katliamlarına başlamak için bahane arıyor, fırsat kolluyor.

TÜRKİYE TÜM GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRDIR



Biz Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. İki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır.