Bakanlık selamını aldı

Bir ilan sitesinde Tesla marka aracını sıfırından daha yüksek fiyata satmaya çalışan ve Ticaret Bakanlığı’na da atıfta bulunan satıcıya ceza kesildi

Türkiye'de 2.4 milyon liraya satılan Tesla Model Y Juniper araç için ilan sitesine 2 milyon 420 bin 625 liradan satışa konuldu. Almak isteyen bir kişi mesajla satıcıya ulaştı ve satıcı ilandaki fiyatın geçerli olmadığını, fiyatın 2.7 milyon lira olduğunu yazdı. Alıcı kişi, CİMER'e şikayet edeceğini söyledikten sonra satıcı kişi "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler, selamlarımı da ilet" mesajını gönderdi. Ticaret Bakanlığı şikayete konu olan fiyat işlemi için ceza uyguladı. Ticaret Bakanı Basın Danışmanı Bekir Kaplan "Ve Aleykümselam... Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" mesajını yayınladı.

