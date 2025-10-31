Bakanlık Eurofighter'ın maliyetini açıkladı

Türkiye'nin İngiltere'den Eurofighter alımı resmileşti. MSB kaynaklarının yaptığı açıklamada, 5,4 milyar sterlinlik tedarik içeriğinde, 20 adet yeni üretim Eurofighter ile uçaklara ait görev ekipmanları ve mühimmatlar da proje bedeline dahil olduğu bildirildi. Bu açıklamalarla muhalefetin "Almanya, bu uçakları Türkiye'den daha ucuza alıyor" algısı da çökmüş oldu. Çünkü Almanya hem proje ortağı hem de ekipmanları değil sadece uçakları alıyor. MSB Kaynakları, Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara devam edildiğini de açıkladı.

Türkiye'nin alacağı 20 Eurofighter'ın, ekipman ve mühimmatlarla birlikte bedelinin 5.4 Milyar İngiliz Sterlini olduğu açıklandı.



Almanya'nın ise sadece uçaklara ödeyeceği paranın, bu rakama yakın olduğu ortaya çıktı.