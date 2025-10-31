PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Kurum'dan İzmir paylaşımı... 20 bin vatandaş güvenli yuvalarına yerleşti...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin yıl dönümünde bir paylaşım yaptı: 5 bin 61 konut ve 357 iş yernii inşa ederek yaklaşık 20 bin vatandaşımız güvenli yuvalarına yerleştirildi...

Kaynak Gazete
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de saat 14.51'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 yıl geçti. Bakanlık, 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi o dönemde de büyük afetin hemen ardından inşa seferberliği başlatmıştı. TOKİ, bugüne kadar fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 konut ve 357 iş yerini inşa ederek yaklaşık 20 bin vatandaşı güvenli yuvalarına yerleştirdi.

UMUTLA VE SEVGİYLE
Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden konutların teslimi başlamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurum, "Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık. Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk. Bugün İzmirli kardeşlerimiz güvenli evlerinde, huzurla yaşamlarını sürdürüyor. İzmir Depremi'nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.


Bakan Murat Kurum, herzaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, 6 Şubat depreminden sonra 11 kentte de çok önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

