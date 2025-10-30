Yaralı poyraz kuşu tedavi edilip doğaya salındı

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaralı bulunan poyraz kuşu (Haematopus ostralegus) tedavi edildi. Dünyada nesli tehlike altında olan poyraz kuşu, 20 Mayıs 2024'te ağlara takıldıktan sonra kanatlarına uydu verici takılarak doğal ortamına salındı. Takibe alınan kuş, Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Eritre, Sudan ve Yemen semalarında kanat açtı. Kuş en yüksek rakımlı uçuşunu 6 bin 224 metre irtifada, en hızlı uçuşunu ise saatte 132 kilometre olarak gerçekleştirdi.