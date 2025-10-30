TPAO'dan operasyon açıklaması: "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile bağlantısı yok"

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bazı basın organlarında yer alan "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" başlıklı haberlerde adı geçen firmanın TP Petrol Dağıtım AŞ olduğunu, TPAO ile hiçbir bağlantısı bulunmadığını bildirdi.

TPAO'dan operasyon açıklaması (Ekran görüntüsü)TPAO'dan operasyon açıklaması (Ekran görüntüsü)

TPAO'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak kurumun hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri yürüttüğü vurgulandı.

TPAO'dan operasyon açıklaması (Sosyal medya)TPAO'dan operasyon açıklaması (Sosyal medya)

Açıklamada, TPAO'nun akaryakıt istasyonu işletmeciliği bulunmadığına dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ekim'de basında yer alan 'Türkiye Petrolleri'ne operasyon' başlıklı haberlerde adı geçen firma, TP Petrol Dağıtım AŞ'dir. TP Petrol Dağıtım AŞ, Zülfikarlar Holding tarafından özelleştirme kapsamında 2016'da satın alınan bir akaryakıt dağıtım şirketidir. Söz konusu haberlerin, Türkiye'nin her köşesinde ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetleri yürüten milli şirketimiz TPAO ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak TPAO, hidrokarbon arama ve üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Kurumumuzun halihazırda perakende akaryakıt istasyonu işletmeciliği bulunmamaktadır. Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ (TPPD) geçmişte belirli bir süre için TPAO markalarının kullanım hakkını elde etmiş, ancak bu lisans hakkı 4 Nisan 2025 itibarıyla hukuken sona ermiştir. Buna rağmen, TPAO'ya ait tescilli markaların TPPD tarafından izinsiz ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kullanılmaya devam ettiği görülmekte olup, yargı süreci devam etmektedir. TPAO, geçmişte olduğu gibi bugün de milli markalarını ve değerlerini koruma konusunda azami hassasiyet göstermekte olup gerekli tüm hukuki haklarını kullanmaktadır."

