Siyonistler Altay tankını görünce delirdi

Milli gururumuz çelik süvari Altay Tankı, İsrail ve Yunanistan’da paniğe neden oldu. ‘Türkiye süper güçler arasında’ yorumları yapıldı.

Türkiye, yerli üretim Altay Tankı'yla savunma sanayiinde 'tam bağımsızlık' hedefine bir adım daha yaklaştı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Altay'ın TSK'ya katılımı için düzenlenen teslimat töreni, yalnızca Türkiye'de değil, Ankara'nın savunma sanayiideki hamlelerini yakından takip eden İsrail ve Yunanistan'da de ses getirdi. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, "Türkiye en büyük güçlerin arasına katılıyor: Tehlikeli tankların üretimine başlıyor" başlıklı haberinde Altay için hem "savaş alanında bir güç çarpanı" hem de "sanayi egemenliğinin simgesi" olduğunu yazıldı. Haberde, "Altay'ın hizmete girmesiyle Türkiye, ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore ve Japonya gibi kendi ana muharebe tankını tasarlayıp üretebilen seçkin ülkeler arasına katıldı" değerlendirmesine yer verdi.

Yunan Kathimerini gazetesi de Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına atıfla BMC'nin aylık 8 tank üretmeyi hedeflediğini ve önümüzdeki 3–4 yıl içinde 250 Altay'ın envantere gireceğinin duyurulduğunu aktardı. Yabancı haber kuruluşları genel olarak Altay'ı Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemenin sembolü olarak değerlendirdi. Bazı yayınlar bunu siyasi ve ekonomik anlamda da önemli bir adım olarak yorumladı.

