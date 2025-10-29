PODCAST CANLI YAYIN

Biletler iade edilecek mi? THY'den Karadağ açıklaması: Türk vatandaşları vize rejimine tabii tutulacak

Karadağ'da yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarının yarın itibariyla vizeye tabii tutulacak olması nedeniyle, Türk Hava Yolları (THY) yolcularını uyardı. Uyarıda, "Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Biletler iade edilecek mi? THY'den Karadağ açıklaması: Türk vatandaşları vize rejimine tabii tutulacak

Karadağ'da yaşanan olaylara ilişkin havayolu şirketinin resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu.

Biletler iade edilecek mi? THY'den Karadağ açıklaması: Türk vatandaşları vize rejimine tabii tutulacak (AA)Biletler iade edilecek mi? THY'den Karadağ açıklaması: Türk vatandaşları vize rejimine tabii tutulacak (AA)

Açıklamada, "Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır.

Karadağ'da oturum iznine sahip olanlar, en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaportlarıyla, vizesiz olarak Karadağ'a girebileceklerdir.

Maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Schengen Bölgesi ülkelerinden oturum iznine sahip olanlar Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabileceklerdir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Biletler iade edilecek mi? THY'den Karadağ açıklaması: Türk vatandaşları vize rejimine tabii tutulacak (AA)Biletler iade edilecek mi? THY'den Karadağ açıklaması: Türk vatandaşları vize rejimine tabii tutulacak (AA)

"BİLETLER KESİNTİ OLMADAN İADE EDİLECEK"
Açıklamada, alınan karar öncesi Karadağ'a uçuşu olan Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkı tanındığını da değinildi.

Açıklamanın devamında, "28.10.2025 ila 31.11.2025 tarihleri arasında uçuşu olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yolcularımıza iade veya değişiklik hakkı tanınmıştır. Bilet iade işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız 09.11.2025 (dahil) tarihine kadar işlem yapmaları kaydıyla biletlerini kesinti olmadan iade edebileceklerdir. Bilet değişiklik işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, kesinti veya değişiklik ücreti ödemeden, bilet seyahat tarihini 15.12.2025 (dahil) tarihine kadar uzatabileceklerdir. Anlayışınız teşekkür ederiz" denildi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?
Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
Koza Altın
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İdefix
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Kuruluş Orhan
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Sondaj başlıyor
Türk Telekom
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız
Gizli adres ortaya çıktı: Casus Hüseyin Gün yabancı ajanlarla sevgilisinin kafesinde görüştü
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de