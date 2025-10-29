PODCAST CANLI YAYIN

Az önce nerede deprem oldu? Anlık İstanbul depremi şiddeti kaç? Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün (KRDAE) verilerine göre, 29 Ekim 2025 sabah saatlerinde deprem aktivitesi Balıkesir ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştı. 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde sarsıntıyla sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki artçı depremler aralıksız devam ediyor. Peki az önce nerede deprem oldu? Anlık İstanbul depremi şiddeti kaç? Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu?

Son verilere göre, Sındırgı'da sabaha karşı ve sabah saatlerinde 3.0 ile 3.8 büyüklükleri arasında çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Bu artçılar, Marmara Bölgesi'ndeki illerde İzmir, Bursa ve İstanbul'da hafif şekilde hissedilmeye devam ediyor. İstanbul'da anlık olarak merkez üssü kent sınırları içinde olan büyük bir deprem kaydı olmamasına rağmen, vatandaşlar büyük depremin ardından tedirginlik yaşıyor.

Peki, son depremlerin tam listesi nedir? İstanbul'da deprem endişesi devam ediyor mu? Artçıların devam etmesi ne anlama geliyor? İşte bölgedeki deprem aktivitesine dair en güncel ve kritik detaylar..

AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Vakit kaybetmeden en güncel ve resmi verilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Bu listeler her sarsıntıdan sonra saniyeler içinde otomatik olarak güncellenmektedir.

➡️ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (GÜNCEL)

➡️ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (GÜNCEL)

Deprem Verileri Nasıl Okunur? Bilmeniz Gereken Temel Terimler

Bu listelere baktığınızda karşınıza bazı teknik terimler çıkar. Bu verileri doğru anlamak, paniği önlemek ve durumu daha iyi analiz etmek için kritik öneme sahiptir:

Büyüklük (Mw / ML): Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Genellikle "şiddet" olarak bilinse de doğru teknik terim "büyüklük"tür. Richter ölçeği ile ifade edilir.

Derinlik (km): Depremin yer yüzeyinin ne kadar altında gerçekleştiğini belirtir. Unutmayın: Yüzeye yakın, yani sığ (0-30 km) depremler, aynı büyüklükteki derin depremlere göre çok daha şiddetli hissedilir.

Enlem / Boylam: Depremin merkez üssünün coğrafi koordinatlarıdır. Bu bilgi, harita üzerinde depremin tam olarak nerede olduğunu gösterir.

