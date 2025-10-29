Az önce nerede deprem oldu? Anlık İstanbul depremi şiddeti kaç? Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu?

Son verilere göre, Sındırgı'da sabaha karşı ve sabah saatlerinde 3.0 ile 3.8 büyüklükleri arasında çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Bu artçılar, Marmara Bölgesi'ndeki illerde İzmir, Bursa ve İstanbul'da hafif şekilde hissedilmeye devam ediyor. İstanbul'da anlık olarak merkez üssü kent sınırları içinde olan büyük bir deprem kaydı olmamasına rağmen, vatandaşlar büyük depremin ardından tedirginlik yaşıyor.
Peki, son depremlerin tam listesi nedir? İstanbul'da deprem endişesi devam ediyor mu? Artçıların devam etmesi ne anlama geliyor? İşte bölgedeki deprem aktivitesine dair en güncel ve kritik detaylar..
AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Vakit kaybetmeden en güncel ve resmi verilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Bu listeler her sarsıntıdan sonra saniyeler içinde otomatik olarak güncellenmektedir.
