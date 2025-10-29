Anlık İstanbul depremi şiddeti kaç? Az önce nerede deprem oldu? Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD-Kandilli

Deprem Verileri Nasıl Okunur? Bilmeniz Gereken Temel Terimler

Bu listelere baktığınızda karşınıza bazı teknik terimler çıkar. Bu verileri doğru anlamak, paniği önlemek ve durumu daha iyi analiz etmek için kritik öneme sahiptir:

Büyüklük (Mw / ML): Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Genellikle "şiddet" olarak bilinse de doğru teknik terim "büyüklük"tür. Richter ölçeği ile ifade edilir.