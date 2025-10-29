PODCAST CANLI YAYIN

Anlık İstanbul depremi şiddeti kaç? Az önce nerede deprem oldu? Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD-Kandilli

Bugün saat 15.35 civarında merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, sadece Ege Bölgesi'nde değil, aynı zamanda Marmara Bölgesi'nde, özellikle İstanbul'da dahi kuvvetli bir şekilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ilk belirlemelere göre, Sındırgı ve çevresindeki sarsıntılar gün boyu devam ederken, en son yaşanan depremin çevre illerde paniğe neden olduğu öğrenildi. Peki az önce nerede deprem oldu? Anlık İstanbul depremi şiddeti kaç? Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu?

Balıkesir, son günlerde art arda gelen depremlerle gündemdeyken, bugün kritik bir sarsıntı daha yaşandı. Saat 15.35 civarında meydana gelen depremin merkez üssünün yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olduğu belirlendi. Ayrıntılar henüz netleşiyor olsa da, Kandilli Rasathanesi'nin ilk verilerine göre Sındırgı'da gün içinde saat 15:16'da 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Son depremin büyüklüğünün de bu seviyelerde veya daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bölge, 27 Ekim 2025 tarihinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki ana depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı ile hareketli kalmaya devam ediyor.

Peki, son depremlerin tam listesi nedir? İstanbul'da deprem endişesi devam ediyor mu? Artçıların devam etmesi ne anlama geliyor? İşte bölgedeki deprem aktivitesine dair en güncel ve kritik detaylar..

AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Vakit kaybetmeden en güncel ve resmi verilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Bu listeler her sarsıntıdan sonra saniyeler içinde otomatik olarak güncellenmektedir.

➡️ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (GÜNCEL)

➡️ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (GÜNCEL)

Deprem Verileri Nasıl Okunur? Bilmeniz Gereken Temel Terimler

Bu listelere baktığınızda karşınıza bazı teknik terimler çıkar. Bu verileri doğru anlamak, paniği önlemek ve durumu daha iyi analiz etmek için kritik öneme sahiptir:

Büyüklük (Mw / ML): Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Genellikle "şiddet" olarak bilinse de doğru teknik terim "büyüklük"tür. Richter ölçeği ile ifade edilir.

Derinlik (km): Depremin yer yüzeyinin ne kadar altında gerçekleştiğini belirtir. Unutmayın: Yüzeye yakın, yani sığ (0-30 km) depremler, aynı büyüklükteki derin depremlere göre çok daha şiddetli hissedilir.

Enlem / Boylam: Depremin merkez üssünün coğrafi koordinatlarıdır. Bu bilgi, harita üzerinde depremin tam olarak nerede olduğunu gösterir.

