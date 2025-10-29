Anlık İstanbul depremi şiddeti kaç? Az önce nerede deprem oldu? Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD-Kandilli

Balıkesir, son günlerde art arda gelen depremlerle gündemdeyken, bugün kritik bir sarsıntı daha yaşandı. Saat 15.35 civarında meydana gelen depremin merkez üssünün yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olduğu belirlendi. Ayrıntılar henüz netleşiyor olsa da, Kandilli Rasathanesi'nin ilk verilerine göre Sındırgı'da gün içinde saat 15:16'da 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Son depremin büyüklüğünün de bu seviyelerde veya daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bölge, 27 Ekim 2025 tarihinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki ana depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı ile hareketli kalmaya devam ediyor.
Peki, son depremlerin tam listesi nedir? İstanbul'da deprem endişesi devam ediyor mu? Artçıların devam etmesi ne anlama geliyor? İşte bölgedeki deprem aktivitesine dair en güncel ve kritik detaylar..
AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Vakit kaybetmeden en güncel ve resmi verilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Bu listeler her sarsıntıdan sonra saniyeler içinde otomatik olarak güncellenmektedir.
