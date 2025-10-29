Altay Tankı envantere girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli gücünü temsil eden BMC'nin ürettiği Altay Tankı, resmen envantere girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Altay Tankı Teslimat Töreni'ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:



Ülkemizsavunma sanayine, mühendis ve teknisyenlerimize duyduğumuz güvenin boşuna olmadığını gerek bu tesis gerekse teslimatı yapılan Altay tankımızla bir kez daha görüyoruz.



Bundan iki ay önce, 47 araçtan oluşan sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi kahraman ordumuza kazandırmıştık.



Şimdi bura seri üretim hattımızda her ay 8 adet Altay tankı ile muharebe sahasının kalesi olarak tarif edilen 10 adet Altuğ imal edilecek.



Ambargolara rağmen nasıl bugünkü aşamaya geldiysek, inşallah bundan sonraki süreci de başarıyla yürüteceğiz.



Savunma sanayinde devletimizin desteği, özel sektörün dinamizmi ile birleşince son yıllarda büyük bir ivme yakaladık.



Dışa bağımlılık oranımız, yüzde 80'in üzerindeydi, şimdi artık yüzde 20 bile değil.



"Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın, başımızı belaya sokmayın" diyenlere rağmen yaptık. "Siz teknolojiden ne anlarsınız? Oturun oturduğunuz yerde" diyenlere rağmen bütün bunları başardık.

GÜÇLÜ TÜRKİYE

Türkiye'nin 44 adet Eurofighter alma hamlesi dünya basınında yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer'in anlaşma imzalaması, Yunanistan ve İsrail'de paniğe neden oldu.

BBC: Türkiye ile 8 milyar sterlinlik savaş uçağı anlaşması imzalandı.

Maariv (İsrail): Türkiye'nin, güç dengesini değiştirecek anlaşma.

The Renewal (İsrail): İsail'i endişelendiren anlaşma.

Yedioth Ahronot: Bu gelişme, Türkiye'nin bölgesel güç dengelerinde yeni bir sayfa açacak.

Kathimerini: Türkiye, Eurofighter savaş uçaklarıyla hava filosunu güçlendirmeyi hedefliyor.



Erdoğan, "Yeni sistemlerle donatılan Altay tankımız, en zorlu çevre koşullarına uygun olarak geliştirildi" dedi.



MERZ GELİYOR

Almanya , 8 yıldır Türkiye'ye Eurofighter satışına karşı çıktı. Friedrich Merz'in başbakan olmasının ardından geçtiğimiz Temmuz ayında satışa onay verileceği bildirildi. Önceki gün Starmer'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından, bugün de Merz'in Ankara'ya geleceği açıklandı.



Altay Tankı'nın TSK'ya katılım belgesini, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KKK Orgeneral Metin Tokel'e teslim etti.



Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da hazır bulundu.