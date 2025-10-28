PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan yarın duyuracak! Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kimin olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen kültür ve sanat insanları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın duyurulacak.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan yarın duyuracak! Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kimin olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bilim kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilecek 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazanan isimleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenler yarın duyurulacak.Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenler yarın duyurulacak.

BUGÜNE KADAR 67 KİŞİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, göreve başladığı günden bugüne Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında 22 kültür ve sanat dalında 67 ismin ödüllendirilmesinde, "değerlendirme kurulu" olarak görev aldı.

Kurul, Türkiye ve dünyada kültür ve sanatın sürdürülebilir, bütüncül ve kuşatıcı bir yaklaşımla siyasi, ekonomik, etnik ve benzeri unsurların üzerinde, toplumu birleştirici bir misyonun taşıyıcısı kılınması, kültür ve sanat insanlarının özgürce üretebildiği ve toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanata özgürce erişebildiği bir atmosferin ve imkanların oluşturulması adına politikalar üretmeyi sürdürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
Tank gibi Togg! Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine yerli otomobilin yeni bir versiyonu ile geldi
Kuruluş Orhan
PKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCK'dan "Bayık" provokasyon: "SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacak"
Kalyon Holding
Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi! ALTAY şov yaptı
İdefix
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!
Hem katil hem yolsuz! Enfeksiyon oyunu boşa gitti: Netanyahu haftada dört kez hakim karşısına çıkacak.
Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye'ye geliyor
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"
Türk Telekom
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Musk Wikipedia'ya meydan okudu Grokipedia'yı duyurdu: "10 kat daha iyi" dedi! Nedir bu Grokipedia?
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 25 milyon acil destek ödemesi gönderildi
Ziraat Türkiye Kupası | Kepez Spor - Sivasspor : 1-3
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: Bahar havası gelecek
İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde
Süper Lig'den 5 isim var! Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak