TÜRGEV GİF’26 ile yeni dönemini tanıttı!

TÜRGEV'in üretim, sanat ve gönüllülük vizyonunu bir araya getiren Güzel İşler Fabrikası, "GİF'26" lansmanında genç kadınların emeğini merkeze aldı. Yeni dönem, sosyal kalkınma ve dayanışma ilkeleri üzerine inşa edildi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) genç kadınlara yönelik üretim, gelişim ve dayanışma platformu Güzel İşler Fabrikası (GİF), "GİF'26" sezon açılışıyla yeni dönem vizyonunu tanıttı.

25–27 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelindeki GİF yerleşkelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerde sanat, kültür, müzik ve gönüllülük temaları bir araya geldi. GİF'26 sezon tanıtım günlerinin finali ise Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen görkemli programla yapıldı. Güzel İşler Fabrikası'nın yeni sezonun tanıtıldığı programda Dr. Esra Albayrak, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı açıklamalarda bulundu.

TÜRGEV 30 YILDA KIZ KARDEŞLİK EKOSİSTEMİNE DÖNÜŞTÜ

TÜRGEV çatısı altında faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası, genç kadınların potansiyellerini keşfettikleri, üretimle büyüdükleri ve birbirlerinden güç aldıkları bir kız kardeşlik ekosistemi olarak konumlanıyor. Yeni dönem mottosu "GİF'26" ile GİF, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan gençleri kültür, sanat, müzik ve gönüllülük ekseninde buluşturarak üretimi ve dayanışmayı teşvik ediyor.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, konuşmasında genç kadınların toplumun dönüşümündeki etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bir toplumun geleceği, genç kızların ufkuyla şekillenir. Çünkü bir genç kızın hayatında açılan her imkan, ailesine, çevresine, ülkesine ve dünyaya yayılan bir dönüşümün halkası olur."

TÜRGEV'in 30 yıllık yolculuğunun bugün genç kızların güvenle yön bulduğu bir 'kız kardeşlik ekosistemi'ne dönüştüğünü belirten Yılmaz,

"TÜRGEV artık yalnızca bir destek kurumu değil, genç kızların gelişim alanında güvenle yön bulabildikleri bir Kutup Yıldızı" ifadelerini kullandı.

'KALPTEN DOĞAN FİKİRLER BİR 'MUHİT'İ BÜYÜTTÜ'

GİF'in, hızla değişen dünyada gençlere yalnızca bilginin yanında anlam, yön ve güven duygusu kazandırdığını vurgulayan Yılmaz, "GİF, genç kızların potansiyellerini keşfettikleri, kendilerini geliştirdikleri ve üretimlerini toplumsal katkıya dönüştürdükleri bir yaşam alanıdır. Biz bu yaşam alanına 'muhit' diyoruz" dedi.

Konuşmasında neyzen Üstad Niyazi Sayın'dan alıntı yapan Yılmaz, "Musiki iki ses arasındaki manevi münasebettir. Biz de GİF'i, genç kızlar ile toplum arasında kurulan o münasebetin bir karşılığı olarak görüyoruz." sözleriyle GİF'in değer temelli üretim anlayışını tanımladı. "Genç kızlarımızı desteklemek, Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa etmek demektir. Gelin, bu geleceği birlikte inşa edelim" cümlesiyle konuşmasını tamamladı.

FİLİSTİN TEMALI SANAT ETKİNLİKLERİNE BÜYÜK İLGİ

GİF'in gençleri üretim kadar duyarlılıkla da buluşturan yeni dönem vizyonu, sanatı bir vicdan dili olarak merkeze aldı. Bu vizyonun en güçlü örneklerinden biri, Filistin temalı etkinlikler oldu. "GİF'26" sezon açılışı kapsamında GİF Ankara, Konya, Silopi, Safvetipaşa ve Vezneciler yerleşkelerinde "Tanıklığın Dili: Gazze Okur Yazarlığı", "Filistin için Tasarla: Sanatla Ses Veriyoruz", "Masal Meşki" ve "Sanat ve Estetik" gibi tematik etkinlikler düzenlendi. Final programında 'Bir Hafıza Alanı: Filistin' söyleşisi, AI Photo Booth, 'Benim Muhitim' temalı atölye ve 'Birlik Tuvali' etkinliği yer aldı. Katılımcılar, GİF öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergiye yoğun ilgi gösterdi.

ÜRETEN GENÇLER İÇİN MESLEKİ EĞİTİM HAMLESİ

TÜRGEV'in yürüttüğü Mesleki Eğitim Projesi, GİF'in en güçlü dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor. Proje, genç kadınların teknik bilgi ve becerilerini artırarak onları geleceğin nitelikli iş gücü olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. GİF yerleşkelerinde düzenlenen atölyeler, Türkiye'nin dört bir yanında genç kadınların üreterek güçlenmesine katkı sağlıyor.

SANAT, KÜLTÜR VE GÖNÜLLÜLÜK YIL BOYUNCA SÜRECEK

TÜRGEV, Güzel İşler Fabrikası aracılığıyla genç kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimini desteklemeye devam edecek.
Yeni sezonda "Üreten, Paylaşan, Dayanışan Genç Kadınlar" vizyonuyla hareket eden GİF, yıl boyunca sanat, kültür, teknoloji, gönüllülük ve sürdürülebilirlik temalı programlarla Türkiye genelinde daha fazla gence ulaşmayı hedefliyor.

