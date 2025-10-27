TÜRGEV GİF’26 ile yeni dönemini tanıttı!

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) genç kadınlara yönelik üretim, gelişim ve dayanışma platformu Güzel İşler Fabrikası (GİF), "GİF'26" sezon açılışıyla yeni dönem vizyonunu tanıttı.

25–27 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelindeki GİF yerleşkelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerde sanat, kültür, müzik ve gönüllülük temaları bir araya geldi. GİF'26 sezon tanıtım günlerinin finali ise Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen görkemli programla yapıldı. Güzel İşler Fabrikası'nın yeni sezonun tanıtıldığı programda Dr. Esra Albayrak, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı açıklamalarda bulundu.

TÜRGEV 30 YILDA KIZ KARDEŞLİK EKOSİSTEMİNE DÖNÜŞTÜ

TÜRGEV çatısı altında faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası, genç kadınların potansiyellerini keşfettikleri, üretimle büyüdükleri ve birbirlerinden güç aldıkları bir kız kardeşlik ekosistemi olarak konumlanıyor. Yeni dönem mottosu "GİF'26" ile GİF, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan gençleri kültür, sanat, müzik ve gönüllülük ekseninde buluşturarak üretimi ve dayanışmayı teşvik ediyor.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, konuşmasında genç kadınların toplumun dönüşümündeki etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bir toplumun geleceği, genç kızların ufkuyla şekillenir. Çünkü bir genç kızın hayatında açılan her imkan, ailesine, çevresine, ülkesine ve dünyaya yayılan bir dönüşümün halkası olur."

TÜRGEV'in 30 yıllık yolculuğunun bugün genç kızların güvenle yön bulduğu bir 'kız kardeşlik ekosistemi'ne dönüştüğünü belirten Yılmaz,

"TÜRGEV artık yalnızca bir destek kurumu değil, genç kızların gelişim alanında güvenle yön bulabildikleri bir Kutup Yıldızı" ifadelerini kullandı.

'KALPTEN DOĞAN FİKİRLER BİR 'MUHİT'İ BÜYÜTTÜ'

GİF'in, hızla değişen dünyada gençlere yalnızca bilginin yanında anlam, yön ve güven duygusu kazandırdığını vurgulayan Yılmaz, "GİF, genç kızların potansiyellerini keşfettikleri, kendilerini geliştirdikleri ve üretimlerini toplumsal katkıya dönüştürdükleri bir yaşam alanıdır. Biz bu yaşam alanına 'muhit' diyoruz" dedi.

Konuşmasında neyzen Üstad Niyazi Sayın'dan alıntı yapan Yılmaz, "Musiki iki ses arasındaki manevi münasebettir. Biz de GİF'i, genç kızlar ile toplum arasında kurulan o münasebetin bir karşılığı olarak görüyoruz." sözleriyle GİF'in değer temelli üretim anlayışını tanımladı. "Genç kızlarımızı desteklemek, Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa etmek demektir. Gelin, bu geleceği birlikte inşa edelim" cümlesiyle konuşmasını tamamladı.