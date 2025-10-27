Çocuklarının gözü önünde kadın sürücüye saldıran şehir eşkıyası yakalandı!

BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , "Bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

Şüpheli yakalandı. (Ekran görüntüsü)

Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan,

Sürücüye 180 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,

Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte "şehir eşkıyası" gibi davrananlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönen bu şehir eşkıyaları bizden kaçamayacak

