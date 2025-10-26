PODCAST CANLI YAYIN

Minik Aybars kök hücre ile hayata bağlandı... Bağış 1 milyonu aştı

Türkiye'nin TÜRKÖK Merkezi, dünyanın 7. büyük kemik iliği bankası oldu. Kısa sürede 7 bin 500'den fazla hasta şifa buldu. Üstelik masraflarını da Sağlık Bakanlığı karşıladı.

Ankara'da Aybars Aybar, yıllarca Akut lenfoblastik lösemi (kan kanseri) hastalığıyla mücadele etti. Denenen tüm tedavilere rağmen kök hücre nakli gerekli oldu. Hayatı tehlikeye giren Aybars, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sayesinde hayat buldu. Anne Merve Aybar o sıkıntılı süreci şöyle anlattı:

TEK UMUT DONÖR
"Yavrum, 6 ay kemoterapi aldı. Yüksek risk taşıdığından TÜRKÖK'e kemik iliği başvurusu yaptık. Donör tek umudumuzdu. Bulunmama ihtimali de vardı. Sadece 1 kişi uyumlu çıktı. Nakil oldu, oğlum şu an çok iyi, bağışçıya teşekkür ediyoruz". Bağışçı sayısı ne kadar fazla olursa uyumlu çıkma oranının o kadar yüksek olacağına dikkat çeken Aybar, "Sevdiğinizin hastalanmasını beklemeden bağışçı olun. Hastalığın çaresi bu çünkü. Hayat kurtarıyorsunuz" dedi.

SADECE 3 TÜP KAN VERİN
Ankara'da Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay'ın iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK), bağış kabul ediyor. Bağışçı adayı olmak isteyen 18-35 yaş aralığındaki sağlıklı vatandaşlar, Kızılay bölge kan merkezlerine müracaat ediyor. 3 tüp kan veriyor. Hasta doku grubu bilgilerine göre taranıyor.

Bağışçı adayı bulunduğunda, nakil merkezi de onay verirse hasta ve bağışçı adayından yeni kan örnekleri TÜRKÖK doku tipleme laboratuvarında farklı yöntemle doğrulama testleri çalışılmak üzere alınıyor. Sonuçlar nakil merkezine gönderiliyor. Bağışçı adayının ve hastanın durumuna göre kök hücre toplama tarihi, yeri ve yöntemi belirleniyor.

Lösemi ile mücadele eden Aybars Aybar, TÜRKÖK'te yapılan ilik nakli ile hayata tutundu. Anne Merve Aybar, herkesi bağış yapmaya çağırdı.

