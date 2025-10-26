PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da hayat felç! Araçlar enkaz altında kaldı

İstanbul’da etkili yağış hayatı felç etti; yollar çöktü, alt geçitler sular altında kaldı, Maltepe’de istinat duvarı çöktü ve bir taksi kaza yaptı.

İstanbul, yine yağmura teslim oldu. Şehrin ana arterleri ve merkezi noktaları büyük aksaklıklarla boğuşurken, Bakırköy'deki alt geçitler sular altında kaldı. Kentin bir çok noktasında yollar çöktü. Yaşanan sel, trafik kazaları ve su baskınları, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. O anlarda seyir halinde olan 62 yaşındaki A.Y. yönetimindeki taksi, şoförün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası ters dönen taksinin yaralı sürücüsü, olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Maltepe'de 6 katlı bir binanın istinat duvarı, yağmurun etkisiyle çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

