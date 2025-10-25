"Yüzyılın Konut Projesi" detayları açıklandı... Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut seferberliğinin başlatıldığını ilan etti! Türkiye'nin tarihi projesiyle ilgili detaylar netleşti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Başakşehir'de gerçekleştirilen "Yüzyılın Konut Projesi – 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni"ne katıldı. Erdoğan, çok önemli açıklamalar yaptı:



Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımı için bugün sizlerle bir aradayız. Türkiye'nin en büyük sosyal projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber "Ev Sahibi Türkiye" diyeceğiz.



Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyoruz. Önceliğimiz evi olmayan vatandaşlarımız. Tapuda eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapamayacak.

500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz.



Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak.



Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.



500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik.



Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık. Emeklilerimizi unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık.



Projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz. İnşa edeceğimiz konutlar 2 artı 1 ve 1 artı 1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak.

ÖDEME ŞARTLARI NASIL?

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar sözleşme sonrası ödemelere başlayacak. Yüzde 10 peşin ödeyen vatandaşa 240 ay, yani 20 yıl taksit imkanı sunulacak. Fiyatlar ne kadar olacak? İstanbul'da: -55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL. -65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL -80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL Anadolu illerinde: -55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL -65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL -80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL.



BAŞVURU NE ZAMAN?

Kuraya başvuru ne zaman?

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek.

Başvuru şartları netleşti.

18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır TC vatandaşı olmak.

Tapuda kendi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayanlar başvuru yapabilecek.

Emekliler, şehit yakınları ve gençler için kontenjan olacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak" dedi.