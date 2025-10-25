Siber suçlarla mücadelede ilk evrensel belge! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Vietnam'da imzaladı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi imza törenine katıldı.

Tunç, buradaki konuşmasında, küresel dijital güvenliğin ve hukukun üstünlüğünün korunması yolunda tarihi bir adım olan "Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi"nin imza töreninde katılımcılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu anlamlı buluşmanın, Güneydoğu Asya'nın kalbinde, köklü tarihi, zengin kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Vietnam'da gerçekleştirilmesinin toplantıya ayrı bir değer kattığını belirten Tunç, misafirperverlikleri ve uluslararası işbirliğine katkıları dolayısıyla bu önemli törene ev sahipliği yapan Vietnam yetkililerine teşekkür etti.

Bakan Tunç: Siber saldırılar uluslararası iş birliğini zorunlu kılmaktadır

"SÖZLEŞME, SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI OLAN İLK EVRENSEL BELGEDİR"

Bakan Tunç, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği sayısız faydanın yanı sıra siber suçların da küresel bir tehlike olarak ülkelerin güvenliği, istikrarı ve refahı için en ciddi tehditlerden biri haline geldiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ʺDijital Dönüşüm Çağında Vatandaşların Korunması Paneliʺne katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)

Bu tehdidin sınır aşan niteliğinin, aynı ölçüde ülkelerin sınırlarını aşan ortak bir yanıt vermeyi gerektirdiğine işaret eden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, siber suçlar çok büyük ekonomik kayıplar oluşturmanın yanı sıra demokrasilerimizi, insan haklarını ve toplumsal güvenliğimizi doğrudan tehdit etmektedir. Siber saldırılar, veri güvenliği ihlali, terör, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti ve kültür varlığı kaçakçılığı gibi sınır aşan suçlarla mücadele, yeni tedbirler alınmasını ve uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletlerin bu önemli sözleşmesi, devletlere ve uluslararası topluluğa siber suçlarla mücadelede gerekli hukuki araçları ve işbirliği mekanizmalarını sunmaktadır. Bu yönüyle tarihi bir nitelik taşıyan sözleşme, aynı zamanda siber suçlarla mücadele alanında hukuki bağlayıcılığı olan ilk evrensel belgedir."