İstanbul'da casusluk operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı koordinesinde İstanbul Emniyeti ve MİT önemli bir casusluk operasyonuna imza attı. İstanbul'da yaşayan Hüseyin Gün'ün üvey oğlu Ü.D.A., bir süre önce 112'ye ihbarda bulundu. Üvey babasının İngiltere ve ABD lehine ajanlık yaptığını, görüşmelerini kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiğini söyledi. Bu ihbar üzerine Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da tutuklandı. Ü.D.A., daha sonra üvey babasının Türkiye'deki seçimlerde hükümet aleyhine propaganda gerçekleştirmeleri için bazı kişilerin finanse edilmesinde aktif rol aldığını anlattı. Ayrıca Gün'e ait kriptolu telefon ve el yazısı dokümanlarının da bulunduğu dijital materyalleri, savcılığa teslim etti. Materyaller ile HTS incelemeleri sonrası sivillerin ya da şirketlerin ele geçirmesi mümkün olmayan askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflar, İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösteren kişilere ait pasaport fotoğrafları bulundu. Gün'ün FETÖ ve PKK kapsamında adli işlem yapılan ve farklı ülke konsolosluk görevlileriyle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün İngiltere İmamı Mustafa Özcan ile görüştüğü de saptandı.



ŞİFRELER ÇÖZÜLDÜ

Telefondaki "Adana" başlıklı notta "Kara Hücre kodları" alt başlığının bulunduğu, içeriğinde her bir kelime karşılığında bir kişi ya da makamdan bahsedildiği, CONDOR-MI6 elemanı, TOPAZ-FBI, SUBLİME Türk Cumhurbaşkanı, POTUS-Donald Trump şeklinde betimlemelerin yapıldığı görüldü. Gün'ün İngiliz ajan C. P. M ile irtibatlı olduğu anlaşıldı. İngiliz ajanın, Mayıs 2024'ten bu yana, Türkiye- İsviçre merkezli PRODAFT UK Limited isimli siber güvenlik şirketinde danışmanlık yaptığı belirlendi. Whatsapp'ta ise Hüseyin Gün'ün C. P. M'ye gönderdiği mesajda "Bizim için faydalı bir istihbarat var mı?" dediği, M'nin ise "Sana wikr'dan fotoğraf gönderdim" şeklinde yanıt verdiği, o fotoğrafta ise Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül ile Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de aralarında bulunduğu bir grubun, gizlice uzaktan çekilmiş görüntüleri çıktı.



NAKİT 85 MİLYON LİRA

MASAK raporunda Hüseyin Gün'ün herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurtiçi yurtdışı para transferleri yaptığı, hesaplarında 85 Milyon Türk Lirası paranın nakit olarak çekiminin gerçekleştirildiği ve bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı tespit edildi.



İMAMOĞLU UYARISI

Gün'ün telefon ehberindeki "Bluestar81" rumuzunun, Ekrem İmamoğlu suç örgütü kapsamında tutuklu bulunan Necati Özkan'a ait olduğu tespit edildi. Gün ile Necati Özkan arasında "Dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70.000 gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonunun casus yazılım ile enfekte olduğunu, bu nedenle Murat'ın, Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu" konularının konuşulduğu tespit edildi. Gün'ün şüpheli Özkan ile örgütün amacı doğrultusunda 2019 Yerel Seçim Kampanyası'nda işbirliği yaptıkları, seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve eylemin casusluk faaliyeti kapsamında olduğu ortaya çıktı.



11 MİLYON SEÇMENİN BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin 'darkweb' üzerinde satışa çıkarıldığı ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İbb Hanem' isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında; programlarda yönetici konumunda olan İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden oluşan adı geçen 'örgüt yöneticileri' ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli, ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesen 2 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.



YANARDAĞ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında elde edilen delilere göre Merdan Yanardağ'ın, İmamoğlu ve Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, Yanardağ'ın seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği değerlendirildi. Başka suçtan tutuklu Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Melih Geçek'in üzerlerine atılı soruşturma kapsamında Casusluk suçlarından sorgulanmak üzere bulundukları Ceza İnfaz Kurumundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na hazır edilmeleri için müzekkere yazıldı. Merdan Yanardağ ise Casusluk suçundan gözaltına alındı. 4 Temmuz 2025'de Casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün ise Suç Örgütü Yöneticisi Olmak suçundan sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Casusluk faaliyetlerinde bulunan Hüseyin Gün'ün yabancı istihbarat servis bağlantılarına yönelik telefon rehberinde yer alan kişilere yönelik yapılan araştırmada ise şu isimler çıktı: M. J. S (M16), C.C. J.S, M. H., D. J. C (MI6), D. F. R., J.C.F, J. T.H. (CIA), B. S., F.H., ve D. M. (MOSSAD)