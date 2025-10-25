Eski ehliyeti yenileme için son tarih ne? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde sona gelindi. 1 Ocak 2016 öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre dolmak üzere. Vatandaşlar, "Ehliyet yenileme için son gün ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamayla son tarih resmen duyurulmuştu.

(AA) Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski sürücü belgeleri tamamen geçersiz hale gelecek ve trafikte kullanılamayacak.