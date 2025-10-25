Eski ehliyeti yenileme için son tarih ne? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır?

PODCAST CANLI YAYIN

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde sona gelindi. 1 Ocak 2016 öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre dolmak üzere. Vatandaşlar, "Ehliyet yenileme için son gün ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamayla son tarih resmen duyurulmuştu.

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski sürücü belgeleri tamamen geçersiz hale gelecek ve trafikte kullanılamayacak.

"Süre Uzatımı Olmayacak"

Bakan Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedelinden" yararlanamayacaktır." ifadelerini paylaşmıştı.

2025 Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Ehliyetini yenilemek isteyenler için belirlenen ücret oldukça düşük tutuldu. 2025 yılı ehliyet yenileme bedeli 15 TL olarak açıklandı. Bu ücret, PTT şubeleri veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebiliyor.

Ehliyet Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ehliyet yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde yapılıyor. İşlem öncesinde mutlaka randevu alınması gerekiyor.

Randevu Alınabilecek Kanallar Neler?

  1. Alo 199 Çağrı Merkezi
  2. NVI Mobil Uygulaması
  3. nvi.gov.tr adresi

Gerekli Belgeler:

  1. Eski sürücü belgesi (orijinal)
  2. Kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport
  3. Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu
  4. 15 TL'lik değerli kâğıt bedeli dekontu
  5. 1 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
  6. MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

Yeni Ehliyet Teslimi Nasıl Yapılıyor?

Başvurusu tamamlanan sürücülerin yeni çipli ehliyetleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte araç kullanması gereken vatandaşlar, geçici sürücü belgesini nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alabiliyor.

