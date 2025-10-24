PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler ve daimi temsilcilikler için yeni görevlendirmeleri tebliğ etti. Dışişleri Bakan yardımcısı Nuh Yılmaz'ın, Şam Büyükelçiliği'ne atandığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

Nuh Yılmaz Şam Büyükelçisi oldu

Yeni görevlendirmelere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi; İkili İlişkiler (Latin Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyükelçisi olarak atandı.

Dışişleri'nde görev değişikliği

İkili İlişkiler Genel Müdürü (Orta ve Batı Afrika) Büyükelçi Şebnem Cenk, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Podgoritsa (Karadağ) Büyükelçisi; Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Elçi Bilgin Özkan, Port Moresby (Papua Yeni Gine) Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

