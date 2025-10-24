PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan körfez turunda 3 ülke ile 24 anlaşma ve ortak bildiri imzaladı

Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret eden Başkan Erdoğan, güvenlik ve doğrudan yatırımı kapsayan anlaşmalara imza attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan körfez turunda çeşitli alanlarda 24 anlaşma, ortak açıklama ve bildiri imzalandı. Başkan Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22- 23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi ve mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Erdoğan, 3 günlük programında, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ayrı ayrı bir araya geldi. 3 lidere de Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG hediye eden Başkan Erdoğan, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesini öngören toplam 24 anlaşmaya imza attı.

Güvenlik, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların yer aldığı anlaşmalarda doğrudan yatırımların artırılması konusunda da mütabakat sağlandı. Erdoğan, 3 liderle de yaptığı görüşmelerde Gazze konusuna özenle değindi. Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını kaydedildi. Erdoğan, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.


Umman durağında Sultan Bin Tarık'a milli otomobil TOGG hediye edildi

Kuveyt Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda ilk durağı oldu.

