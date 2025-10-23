Yenidoğan Çetesi soruşturması savcısını tehdit eden örgüt üyeleri hakim karşısında!

İddianame 24 Haziran'da Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu kapsamda örgüt kurucusu olduğu değerlendirilen Mustafa Kemal Zengin , yöneticiler Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme', 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'Varolan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'İstihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 48 yıldan 100 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 10 sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDE ÖRGÜTÜN SİLAHLI HAFİYELİK ÖRGÜTÜ OLDUĞU BELİRTİLDİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in de arasında bulunduğu 3 kişi müşteki olarak yer alırken, 13 kişi ise sanık olarak yer aldı. İddianamede Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e yönelik suikast eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün bu kapsamda her türlü imkan ve kabiliyeti olduğu, kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatlı olup kamu görevlilerinden teknik bilgi ve destek alabilen, el bombası, çelik yelek, mermi, fişek, tabanca ve diğer ateşli silahları bulundurabilen ve temin etme kabiliyeti olan silahlı her türlü ulaşım aracı bulunduran, üyelerinden teknik bilgi ve destek alabilen silahlı 'hafiyelik örgütü' olduğu belirtildi. İddianamede Mustafa Kemal Zengin liderliğinde kurulan suç örgütünün üyelerinin kamu güçlerini kullanarak mağdur kişilere ait kişisel verileri örgüte aktardığı, örgütün yargıyı ve adaleti etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu, üyeler ve lider arasında sıkı bir emir komuta zinciri ve hiyerarşinin bulunduğu da aktarıldı.