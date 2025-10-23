PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da "hanutçuluk" genelgesi! O esnafa ceza kesilecek

İstanbul Valiliği, turistleri rahatsız eden "hanutçuluk" uygulamalarına karşı yeni önlemler aldı. Yayınlanan 7 maddelik genelge ile iş yerleri artık yayaların geçişini engelleyemeyecek, yüksek sesle davet yapamayacak ve polis denetimlerinde yaka kamerası ile dron kullanılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Valiliği bazı iş yerlerince sergilenen ve 'hanutçuluk' olarak da bilinen davranışların önüne geçilmesi için yeni önlemler aldı.

Turistlerin bu şekilde rahatsız edildiği belirtilen genelgede İstanbul'un imajının zarar gördüğü ve turistlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edildi.

"Ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde; iş yeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerekmektedir." denilen genelgede yeni idari yaptırımlar da sıralandı.

İstanbul Valiliği'den 'hanutçuluğa' karşı 7 maddelik genelge (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)İstanbul Valiliği'den 'hanutçuluğa' karşı 7 maddelik genelge (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Polis ekiplerinin uyguladığı cezai işlemlerle ilgili şikayet aldıklarını da belirten Valilik, kamera uygulamasının devreye alınacağını açıkladı.

7 MADDELİK GENELGE

1. Turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulmasının sağlanması,

2. Esnaflarımız arasında mesleki etik ilkelerine göre ilkesel iş birliğinin sağlanması ve ilgili esnaf odaları ile meslek kuruluşlarının işbu genelge hakkında bilgilendirilmesi,

3. Belediyeler ve Emniyet birimlerince, kendi sorumluluk alanlarında, kamu düzenini bozucu ve ticari ahlaka aykırı bahse konu eylemlerin önlenmesine yönelik düzenli denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi,

4. Emniyet birimlerimiz tarafından yapılacak denetimlerde yaka kamerası ve dron kullanımının sağlanması,

5. İş yeri sahipleri ya da çalışanları tarafından iş yeri önünden 50 cm mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere hoş geldiniz diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunulmaması,

6. İş yeri sınırları dışında ikramda bulunma ve ürün tanıtımı yapılması, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmemesi ayrıca iş yeri sınırlarında dahi olsa yüksek sesle, ısrarcı, rahatsız edici konuşmalara ilgili denetim birimleri tarafından kesinlikle müsaade edilmemesi,

7. İş yerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılması (ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün, üçüncü ihlalde 10 gün) gerekmektedir.

İstanbul Valiliği'den 'hanutçuluğa' karşı 7 maddelik genelge (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)İstanbul Valiliği'den 'hanutçuluğa' karşı 7 maddelik genelge (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

HANUTÇULUK NEDİR
Hanutçuluk, özellikle esnaf veya rehberlerin, turistleri belirli dükkanlara veya hizmetlere yönlendirerek komisyon alması işlemidir. Bu kişiler, genellikle müşteriyi ikna etmek için yanıltıcı bilgiler verebilir veya baskı uygulayabiliyor...

