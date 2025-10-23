İstanbul'da "hanutçuluk" genelgesi! O esnafa ceza kesilecek

İstanbul Valiliği bazı iş yerlerince sergilenen ve 'hanutçuluk' olarak da bilinen davranışların önüne geçilmesi için yeni önlemler aldı. Turistlerin bu şekilde rahatsız edildiği belirtilen genelgede İstanbul'un imajının zarar gördüğü ve turistlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edildi. "Ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde; iş yeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerekmektedir." denilen genelgede yeni idari yaptırımlar da sıralandı.

İstanbul Valiliği'den 'hanutçuluğa' karşı 7 maddelik genelge (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv) Polis ekiplerinin uyguladığı cezai işlemlerle ilgili şikayet aldıklarını da belirten Valilik, kamera uygulamasının devreye alınacağını açıkladı. 7 MADDELİK GENELGE 1. Turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulmasının sağlanması, 2. Esnaflarımız arasında mesleki etik ilkelerine göre ilkesel iş birliğinin sağlanması ve ilgili esnaf odaları ile meslek kuruluşlarının işbu genelge hakkında bilgilendirilmesi, 3. Belediyeler ve Emniyet birimlerince, kendi sorumluluk alanlarında, kamu düzenini bozucu ve ticari ahlaka aykırı bahse konu eylemlerin önlenmesine yönelik düzenli denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi,