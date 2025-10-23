PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Doha'da stratejik iş birliğini güçlendiren anlaşmalar imzaladı

Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını, Gazze'de tesis edilen ateşkesin Filistinliler'e nefes aldırdığını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Körfez ülkeleri turu" kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında askeri iş birliği, savunma sanayii, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını, Gazze'de tesis edilen ateşkesin Filistinliler'e nefes aldırdığını, öte yandan İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini ve bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini kaydetti.

Türkiye'nin, Suriye'nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dahil Katar'la Suriye özelinde her alanda iş birliğinin süreceğini ifade etti.


EL SAİD'E TOGG HEDİYESİ

Başkan Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Umman'a gitti. Erdoğan, bir araya geldiği Umman Sultanı El Said'e kırmızı renkli Togg aracı hediye etti.


DÖRT DÖRLÜK İMZA


Türkiye ile Katar arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar ile Yüksek Stratejik Komite 11'inci Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı. İşte o anlaşmalar:

1- Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri...


2- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı'...


3-'Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması.

4-'Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

İdefix
D&R
Türk Telekom
