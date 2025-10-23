PODCAST CANLI YAYIN

ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Planı’nı görüşmek üzere İsrail’e geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nın uygulanmasına yönelik adımları ele alacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Planı'nı görüşmek üzere İsrail'e geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nın uygulanmasına yönelik adımları ele alacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Rubio, ziyaret kapsamında İsrailli yetkililerle Gazze Planı'nı görüşecek.

VANCE DE TEMASLARDA BULUNMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nın uygulanmasına yönelik adımları ele alacağını ifade etti.

Rubio'dan öncesi ise ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de İsrail'de temaslarda bulunmuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
İdefix
Avrupa büyücüsü! Fenerbahçe - Stuttgart: 1-0 | MAÇ SONUCU
D&R
Trump-Putin görüşmesi iptal oldu savaş çanları başladı! Putin'den dikkat çeken çıkış: Rusya diyaloğu devam ettirmek istiyor
Türk Telekom
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! Yaşlı adam sel sularına kapıldı: Acı detay ortaya çıktı
Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!
D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam Hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu
CHP'nin hile karıştırmıştı! Bayrampaşa'da Başkanvekili için seçim tarihi belli oldu
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı
Merkez Bankası faiz indirdi! Piyasalarda son durum
CHP'deki "şaibeli kurultay" kavgası büyüyor! Lütfü Savaş’tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'ın Körfez turu: Kuveyt Katar ve Umman ile 24 anlaşma imzalandı | Ana gündem Gazze
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!