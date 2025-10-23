ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Planı'nı görüşmek üzere İsrail'e geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nın uygulanmasına yönelik adımları ele alacağını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Rubio, ziyaret kapsamında İsrailli yetkililerle Gazze Planı'nı görüşecek.
VANCE DE TEMASLARDA BULUNMUŞTU
Rubio'dan öncesi ise ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de İsrail'de temaslarda bulunmuştu.