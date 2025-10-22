Türkiye genelinde yasa dışı bahis operasyonu: 3,6 milyar liralık para trafiği tespit edildi 15 şüpheli gözaltında

Türkiye genelinde 'yasa dışı bahis', son günlerin en tartışılır şans oyunları arasında yer aldı. Bu yolla para kazanmak isteyenler, takipten kaçamadı. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 3 milyar 665 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

YAŞLARI 20 CİVARINDA

Yapılan operasyonda, çoğu 20'li yaşlarda olan şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri yapıldı. 24 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. Paribu, BN Teknoloji AŞ, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ, Papara Elektronik Para AŞ'ye yönelik araştırmalar neticesinde, 14 ve 9 kişilik iki grubun suça iştirak ettikleri anlaşıldı. Bu gurubun 807 farklı işlem yaptıkları saptandı.

açıklamada, "Para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte şüphelilerin" denildi.